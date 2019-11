Ion Tiriac primeste replica dupa criticile dure la adresa lui Gerard Pique

Ziare.

com

Tiriac l-a criticat dur pe Pique pentru ca prin intermediul companiei sale, Kosmos, a cumparat drepturile de organizare ale Cupei Davis la tenis si a schimbat complet formatul competitional.Omul de afaceri spunea ca i se pare anormal ca un fotbalist sa se implice in tenis, insa reprezentantii Kosmos dau asigurari ca lucrurile nu stau cum spune Tiriac."Avem 40 de oameni care lucreaza in aceasta companie. Vorbim despre oameni cu o experienta bogata si cu cunostinte in domeniu precum Albert Costa sau Galo Blanco", a afirmat Javier Alonso, directorul executiv al Kosmos, pentru El Mundo In ultima interventie pe acest subiect, Tiriac declarase ca sefii tenisului merita sa faca inchisoare pe viata pentru ca i-au permis lui Pique sa schimbe formatul competitional.De asemenea, Tiriac a relatat si o discutie avuta cu fundasul Barcelonei."Am ajuns sa iau lectii de la un jucator de fotbal? 18 echipe in 7 zile sa joace pentru bani. I-am spus domnului Pique ca am inventat si eu la fotbal o treaba, sa-l aduc pe Blatter inapoi si de la anul penaltiul sa se bata cu capul, nu cu piciorul.Si a intrebat: 'Cum se bate?' I-am zis ca exact asa, cum bate si dumnealui cu capul la tenis. N-a inteles nimic, dar nu ma mir, e jucator de fotbal", a spus Tiriac anul trecut.Schimbarile din Cupa Davis au atras numeroase critici din partea legendelor tenisului, care l-au acuzat pe Pique ca a distrus aceasta competitie.Competitia se va desfasura sub forma unui turneu pe durata unei saptamani intr-o locatie neutra, in luna noiembrie a fiecarui an.In locul meciurilor de cinci seturi s-a introdus un sistem nou cu cel mai bun din trei seturi.C.S.