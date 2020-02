Ion Tiriac promite investitii majore in tenisul romanesc: Vorbim despre 4 centre regionale

Ziare.

El a dezvaluit ca in Romania se vor construi in viitorul apropiat mai multe baze si terenuri de tenis. La Iasi se va construi chiar un centru regional de tenis, despre care omul de afaceri, fostul sef COSR , puncta ca va fi cel mai mare din tara."La Iasi sunt toate premisele sa faca acest centru regional de tenis. Am fost acolo. Daca se realizeaza o sa fie pe departe cel mai mare din Romania. Vor fi 23 de terenuri, dintre care 6 acoperite si camin cu gradinita cu tot ce trebuie la un loc.Si domnul Boc (n.r.: Emil Boc , primarul Clujului) ne-a confirmat ca-l face la Cluj, imediat. Langa Brasov, la Cristianul Mare, e tot un primar. Cel putin cele patru centre regionale se pot face la tenis", a dezvaluit Tiriac intr-o interventie la televiziunea DigiSport.Pe aceasta cale, Tiriac a tinut sa il laude pe Gica Hagi pentru ceea ce face cu Viitorul in fotbalul romanesc: "Hagi e unul singur. Daca ar fi vreo 50 de Hagi mititei in tara asta, promit eu ca ne-am uita la fotbal cu alti ochi decat aia cu care ne uitam azi. Gica Hagi a fost unicat si cel mai bun exemplu din lumea asta. In 10 ani a ajuns de la zero la infinit, a ajuns campion national".Ion Tiriac este presedintele Federatiei Romane de tenis, iar vineri el a anuntat ca tot la Iasi se va organiza un nou turneu in Romania, un turneu challenger cu premii in valoare totala de 180.000 de dolari.Citeste si:D.A.