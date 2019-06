Ion Tiriac, reactie ciudata dupa ce si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis

Ziare.

com

Fostul mare tenismen a avut o reactie ciudata, spunand capentru ca ar avea mai mult timp la dispozitie pentru afaceri "N-am nicio intentie sa ma strige cineva domnul presedinte. Am destula notorietate, nu mai imi trebuie. Dar consider ca trebuie sa incerc sa fac acest motor din piese mici si sa si functioneze. Daca cumva ma aleg oamenii, aproape ca spun ca sper ca nu pentru ca am mai mult timp pentru mine, dar asa va fi datoria mea sa o fac", a spus Tiriac pentru Gsp si va lasa pe altcineva la sefia Federatiei."Ma duc in fata acestor oameni, le spun ce pot face in 6 luni. Sa se aleaga si 4 vicepresedinti, care sa faca treaba. Sa traga caruta. Iar ala care nu e, a doua zi iese afara. Va promit eu, foarte democratic iese afara. As mai intreba de ce 6 luni si nu 12, 24.Am atatea de facut incat nu am cum sa dedic mai mult timp. Mi-e imposibil! Dar eu sper ca in 6 luni sa fac ce am facut cu Comitetul Olimpic pana la Olimpiada de la Sydnei. Iar dupa Sydnei cand am vrut sa plec, n-am putut si am structurat si Comitetul Olimpic. Am gresit si acolo! N-am semanat si am cules", a completat Tiriac.El a mai mentionat ca, in cazul in care va castiga totusi alegerile, se va orienta catre sprijinirea tinerilor."Zau as incepe cu gradinitele astea cu un teren de 2/3 sau 3/4, cu doua rachete usoare, cu minge de burete. Sa invete copilul sa se joace cu mingea. Sa vada despre ce e vorba. Nu cred ca azi un jucator de tenis poate sa inceapa mai tarziu de 5 ani. Altfel e dificil ca la 15 ani mai poate ajunge acolo unde trebuie. E trist ca te uiti la Grand Slam-uri pe tablouri la juniori si vezi un junior cu steagul romanesc, Jianu este. Si moldovenii au academia lor de tenis. Noi nu o avem nici pe asta", a mai spus Tiriac.Alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Tenis vor avea loc pe 19 iunie.Ion Tiriac ii va avea contracandidati pe Razvan Itu, Marius Vecerdea, Ion Tupa si Liviu Ursuleanu.C.S.