Ion Tiriac si-a depus candidatura pentru o functie importanta - surse

Ziare.

com

Tiriac vrea sa devina seful tenisului din Romania, motiv pentru care a intrat in cursa pentru alegerile programate pe 19 iunie, conform Pro Sport Principalul obiectiv al lui Tiriac va fi sa deblocheze finantarea Federatiei.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au trecut aproape doi ani de la acel moment, George Cosac a continuat, totusi, in functia de presedinte.C.S.