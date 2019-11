Ion Tiriac si Viorica Dancila, reclamati la DNA

Ziare.

com

Reclamatia a fost formulata de Tudor Iacov, reprezentantul legal al Asociatiei de tenis CS Triumf 2000 Craiova, Napoleon Tudor Spartacus Iacov, conform Libertatea Pe langa Tiriac, Dancila, Teodorovici si Matei au mai fost reclamati seful COSR , Mihai Covaliu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, si omul de afaceri maghiar Marky Jeno, care detine licenta turneului de la Bucuresti.In plangerea formulata la DNA, Iacov acuza aceste persoane de inselaciune, abuz si neglijenta in serviciu, uzurparea functitei si a calitatii oficiale, obtinerea ilegala de fonduri si deturnarea lor, precum si constituirea unui grup infractional.Concret, Iacov acuza faptul ca Guvernul condus de Viorica Dancila a alocat 340 de mii de euro din fondul de rezerva pentru platirea taxei anuale a turneului WTA Bucharest Open.In plangerea formulata, Iacov sustine ca taxa anuala pentru un astfel de turneu se ridica la 23.250 de dolari.S-a apelat la aceasta varianta de finantare deoarece Federatia Romana de Tenis are fondurile blocate din 2017, dupa ce instanta a aratat ca la alegeri au participat membri care nu aveau drept de vot.Scopul organizarii turneului era pregatirea olimpica pentu Tokio 2020 a sportivelor Simona Halep Monica Niculescu si Irina Bara.Totusi, in plangerea formulata Iacov noteaza ca Simona Halep, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu nici nu au luat parte la turneu.Deocamdata oficialii FRT nu au oferit un punct de vedere dupa ce au fost reclamati la DNA.Amintim ca anul trecut acelasi Tudor Iacov a reclamat la DNA si alegerile de la FRF , acuzand influentarea votului.C.S.