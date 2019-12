Ion Tiriac vorbeste despre posibilitatea de a investi la Dinamo: "Eu sunt singurul care nu se pricepe la fotbal!"

Ziare.

Dinamo e o echipa cu mari probleme financiare in prezent, patronul Ionut Negoita fiind tentat de multa vreme sa vanda clubul unui om de afaceri mult mai potent financiar. Jucatorii au restante salariale, iar recent Dan Nistor, capitan la Dinamo, a afirmat ca va pleca de la echipa:"Ce sa investesc?! Din 22 de milioane de romani, eu sunt singurul care nu se pricepe la fotbal! Fotbalul este numarul 1 in Romania, ca in toata Europa, si ar trebui sa avem vreo 30 de Hagi si vreo 25 de Stelea, centre de antrenament. Cand o sa avem si noi la fotbal cateva sute de mii de copii practicanti, putem din nou sa visam la o generatie de platina.Eu nu am investit la hochei, asta e un mizilic, cum se spune pe romaneste. Mi-a fost mie rusine de rusinea mea - totusi, nascandu-ma in sport, in hochei, inainte de tenis - ca in Bucuresti, daca ma compar cu Budapesta, cu Sofia, noi nu avem un patinoar, si am facut eu", a fost declaratia lui Tiriac, facuta sambata, conform cotidianului Gazeta Sporturilor Tot sambata, in acelasi interviu de mai sus, Tiriac a anuntat si ca a aflat ca Romania este in mare pericol sa piarda organizarea meciurilor de la EURO 2020, asa cum Ziare.com deja v-a informat:Romania ar trebui sa organizeze patru meciuri de la Campionatul European din 2020, trei din grupe si unul din optimi, toate pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020 e programat in perioada 12 iunie - 12 iulie.Dinamo Bucuresti ocupa locul 8 in prezent in Liga 1 , cu 28 de puncte, la 5 puncte distanta de calificarea in play-off.D.A.