Mihaela Buzarnescu, surprinsa total de ultima decizie luata de Ion Tiriac

Sportiva noastra a afirmat ca nu se astepta ca Tiriac sa-si depuna candidatura pentru alegerile programate pe 19 iunie."Nu sunt la curent cu aceste stiri. Nu stiam de lucru acesta. Daca dansul a hotarat sa candideze pentru presedintie, inseamna ca isi doreste sa faca poate mai multe decat s-au facut pana acum pentru jucatorii tarii noastre. Daca el considera ca se pot face mai multe lucruru si reuseste, atunci nu face decat sa ne bucure si sa speram ca vom avea cat mai multe beneficii. Nu cred ca tine doar de el, tin de mai multi factori", a spus Mihaela Buzarnescu, citata de Digi Sport.Principalul obiectiv al lui Tiriac va fi sa deblocheze finantarea Federatiei.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au trecut aproape doi ani de la acel moment, George Cosac a continuat, totusi, in functia de presedinte.C.S.