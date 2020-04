Noi probleme pentru Ion Tiriac

Ziare.

Dupa ce a luat aceasta decizie, Tiriac ar fi dorit sa reprogrameze turneul in luna septembrie, cand oricum calendarul este aglomerat, deoarece vor avea loc US Open si Roland Garros."Suntem candidati sa reprogramam turneul, dar nu putem face cum au procedat organizatorii de la Roland Garros, sa anuntam fara sa vorbim cu nimeni", a spus Gerard Tsobanian, directorul turneului lui Tiriac.Totusi, conform Tennis Actu , turneul lui Tiriac nu are sanse sa fie programat in luna septembrie.Lupta pentru locul ramas liber se da astfel intre organizatorii de la Roma si Hamburg.In aceste conditii, turneul lui Tiriac ar urma sa aiba loc abia in 2021.C.S.