Presa internationala, despre felul in care s-a imbogatit Ion Tiriac: Federer, Nadal si Djokovici se pot ascunde in fata lui

Ziare.

com

Drept urmare, omul de afaceri a devenit subiectul unui amplu material publicat de croatii de la 100posto.hr , care au dorit sa afle cum a facut Tiriac averea."Acesta este cel mai bogat sportiv din istorie: Are 35 de copii, a castigat un singur trofeu si are miliarde si miliarde!", titreaza jurnalistii croati de la 100posto.hr.Mai mult, sursa citata scrie ca Tiriac a reusit sa stranga mai multi bani decat Roger Federer Rafael Nadal si Novak Djokovici la un loc."Cei trei se pot ascunde in fata celui mai bogat tenismen din istorie! La un loc nu au averea lui! Acest om este Ion Tiriac, un fost tenismen roman cu o cariera fara sclipire, dar plin de bani. Este singurul sportiv din istorie ce a reusit sa treaca pragul unei averi de peste 1 miliard de euro", a mai scris sursa citata.Jurnalistii croati amintesc ca Tiriac a castigat un singur trofeu la simplu si alte 22 la dublu, astfel ca, drept urmare, averea a facut-o din alte domenii."A avut un nas fin pentru alte afaceri. A simtit cum caderea Zidului Berlinului va aduce multi bani din Vestul Europei catre Romania si, prin intermediul legaturilor pe care le avea in Germania, a devenit reprezentantul Metro AG si Mercedes . Banii ulteriori i-a investit intr-o banca , o companie de asigurari, o companie aeriana si o agentie de turism", a explicat portalul croat.Cat priveste viata privata a lui Tiriac, croatii scriu ca Tiriac are trei copii oficiali, insa si faptul ca a admis ca are alti 32 in diverse colturi ale lumii.De asemenea, croatii mai scriu ca Tiriac a construit si un adapost la Brasov pentru aproximativ 300 de orfani.C.S.