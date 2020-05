Presa italiana, despre Ion Tiriac: Porecla pe care i-au dat-o romanului

Ziare.

Jurnalistii italieni de la Tennis Circus il prezinta pe Tiriac ca fiind "Contele Dracula al tenisului".Despre Tiriac, italienii scriu ca a avut un fler deosebit in a face afaceri si ca s-a imbogatatit dupa anii '80."Contele Dracula al tenisului s-a nascut pe 9 mai 1939 si, dupa o buna cariera in care a fost o voce importanta in tenis , a devenit managerul mai multor campioni. Un barbat bizar, care iubeste sportul, un manager si un om de afaceri extraordinar.Asa poate fi rezumat Ion Tiriac. Viclenia si enormele calitati e conomice l-au ajutat sa devina cel mai bogat sportiv profesionist din lume. Are un traseu memorabil!", a scris sursa citata.Ion Tiriac a implinit sambata 81 de ani. El a fost la inceputul carierei hocheist, dar apoi a trecut la tenis.A avut rezultate notabile la tenis in special la dublu, dar si in echipa de Cupa Davis a Romaniei, alaturi de care a jucat trei finale.Dupa retragere el a devenit antrenor, manager si actualmente patron de turnee.C.S.