Primarul din Madrid i-a multumit public lui Ion Tiriac

Pe lista enumerata de edilul din Madrid, publicata de cotidianul ABC , se afla si Ion Tiriac Omul de afaceri a facut numeroase donatii in care le-a oferit ajutoare persoanelor in varsta din Madrid.Tiriac a inceput sa faca acelasi lucru si in Romania prin intermediul fundatiei sale si vrea sa ofere cosuri cu alimente in valoare de 60 de euro pentru 40 de mii de varstnici romani.Valoarea totala a donatiilor va ajunge astfel la 2.4 milioane de euro.Primele actiuni de acest gen au fost incepute in localitatile Otopeni si Mogosoaia, dar fundatia Tiriac a anuntat zilele trecute ca urmeaza si alte donatii.C.S.