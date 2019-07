Reactia lui Ion Tiriac dupa ce numirea sa in functia de presedinte al FRT a fost contestata in instanta

Ziare.

"Eu nu stiu ce vrea partea aialalta, ca sa nu il numesc eu. Cum sa numesti un om care de patru ani nu face decat sa puna piedici. Adica nu face ceva pozitiv. Pentru ca daca ar face ceva pozitiv ar fi ceva... E cam greu sa intelegi ce vrea... Inainte contesta ca erau 350 de oameni (n.r. - la Adunarea Generala de alegeri a FRT) si spunea ca trebuie sa fie 54. Acum contesta ca de ce nu au fost 350 de membri. Iar asta iti da la un moment dat ideea sa te gandesti un pic la cap. Atata tot", a afirmat Tiriac, prezent, joi la ultima partida a zilei la turneul BRD Bucharest Open.Intrebat daca Ministerul Tineretului si Sportului este de partea partea Federatiei Romane de Tenis in procesul cu Vecerdea, Tiriac a raspuns: "Nu trebuie sa fie nimeni de partea cuiva. Daca exista o lege, e egala pentru toata lumea si trebuie respectata. Din pacate sunt unii care boicoteaza legea, o iau pe dinafara si nu fac altceva decat sa intinda legea. Toate aceste amanari peste amanari au facut din Federatia Romana de Tenis un organism care nu a avut bani sa isi trimita nici juniorii la New York anul trecut sau acum doi ani. Si suntem in situatia in care suntem cam ultimii in Europa la juniori. Iar politicul de bine de rau pare ca acum vrea. E si logic sa vrea. Pentru ca daca nu vrea acum cand e Simona Halep pe cal mare, ce-o sa vrea dupa. Oricum, ganditi-va ce se intampla dupa Simona si veniti sa imi spuneti".Ion Tiriac a fost ales, la 19 iunie, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, cu 32 de voturi obtinute la Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri. La alegeri au fost cinci candidati, Marius Daniel Vecerdea a obtinut 11 sufragii, Ion Tupa 3, in timp ce Liviu Ursuleanu si Razvan Itu nu au obtinut niciunul din cele 46 de voturi exprimate. La Adunarea Generala de Alegeri au avut drept de vot cei 54 de membri asociati (n.r. - membrii semnatari ai Actului Constitutiv al Federatiei Romane de Tenis).Marius Daniel Vecerdea, care in luna iunie a candidat si la un post de vicepresedinte, a contestat in instanta alegerile, iar joi a avut loc primul termen la tribunal.Vecerdea a deschis in ultimii ani mai multe procese impotriva Federatiei Romane de Tenis, el contestand in instanta si precedentele alegeri, din 17 noiembrie 2017, cand George Cosac castiga al doilea sau mandat la conducerea FRT.