Tiriac a alcatuit topul celor mai buni tenismeni din istorie

Ziare.

com

Fostul tenismen roman n-are niciun dubiu cand vine vorba de primul loc, unde il plaseaza pe Roger Federer."E de pe alta planeta. N-am cum sa compar Federer cu Laver, dar elvetianul e de pe alta planeta", a spus Tiriac in cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu de la Gsp.ro Urmeaza Rod Laver, cu 200 de turnee castigate in cariera, in timp ce locul 3 e impartit de Pete Sampras si Rafael Nadal.Topul celor mai buni tenismeni din istorie, in opinia lui Ion Tiriac:1. Roger Federer2. Rod Laver3. Pete Sampras sau Rafael Nadal