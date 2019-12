Tiriac anunta ca Romania risca serios sa piarda organizarea meciurilor de la EURO 2020

Ziare.

com

Omul de afaceri roman afirma ca, in cazul in care calea ferata care leaga aeroportul Otopeni de Bucuresti nu e gata la timp, UEFA nu-i va mai permite Romaniei sa organizeze cele patru meciuri de la EURO 2020."Nu stiu daca ati aflat, este un contract inteligent facut de un guvern de acum 3 ani. O sa fie gata in septembrie 2020. La procesul de luni, avocatii constructorului sau guvernului au mentionat ca daca nu se face aceasta cale ferata, nu se mai tine Campionatul European. Ar trebui sa ne trezim putin", a spus Tiriac, potrivit ProX "Habar nu avem cine va juca aceste meciuri. Speram sa se califice Romania sa joace unul din aceste meciuri aici, insa cand spui ca se va termina calea ferata in septembrie si apoi spui ca nu se joaca Campionatul European daca nu este gata calea ferata, tinand cont ca turneul se joaca in iunie. Despre ce vorbim? Ori ne ia toata lumea de prosti, ori putem sa luam noi prostii si sa ii dam afara de unde nu le este locul", a mai spus acesta.Romania ar trebui sa organizeze patru meciuri de la Campionatul European din 2020, trei din grupe si unul din optimi, toate pe Arena Nationala din Capitala.EURO 2020 e programat in perioada 12 iunie - 12 iulie.