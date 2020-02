Tiriac anunta ca Romania va gazdui inca un turneu de tenis, cu premii totale de 180.000 de dolari

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a facut anuntul in cadrul unei conferinte de presa.Turneu challenger masculin va avea premii in valoare totala de 180.000 de dolari si se va juca in luna mai la Baza Sportiva Ciric din Iasi."Pe langa turneul pe care o sa-l aveti, unul international, cu premii mari, este perspectiva unui centru regional de tenis, care va garantez ca va atrage copii. Precum atrage un stup albinele, sute de copii se vor lega de acest sport", a spus Tiriac, potrivit Prosport La conferinta de presa au mai participat, printre altii, primarul Iasiului, Mihai Chirica, directorul de turneu Daniel Dobre si vicepresedintii FRT, George Cosac si Razvan Itu.Potrivit primelor informatii, la startul turneului se vor afla si doi jucatorii din Top 100 ATP.In circuitul WTA, Romania e gazda Bucharest Open, unde premiile totale sunt de 275.000 de dolari.