Tiriac anunta dezastrul: "Sportul romanesc a disparut! Singura sansa este sa ne uitam la maghiari"

Omul de afaceri acuza subfinantarea sportului din tara noastra si spune ca singura sansa de revenire este sa luam exemplul Ungariei lui Viktor Orban si sa investim in infrastructura sportiva."Tare imi e frica sa nu disparem, nu ca ajungem jos. Sau ca suntem disparuti. Sa iei gimnastica , unde am fost imparatii lumii, cu toti ce vrei, sa nu ne calificam la Olimpiada... Slava Domnului ca o fatuca a sarit bine. Nu gasesc ca e trist, e sinistru!Bani nu sunt nici de samanta. Luati orice tara si va arat ca au bani mai mult de 0,0 nu stiu cat din PIB. Cu guvernele stiti cum e, se schimba la sase luni. E greu sa inceapa cineva ceva. Din pacate, cultura politica nu exista. E treaba aia care iti ramane dupa ce ai uitat tot. Cand pleaca un guvern, celalalt nu continua ca a fost rau. Noi suntem lasati de pomina cu sportul. Eu nu am cum sa conving pe cineva ca trebuie sa fure de la Sanatate si Invatamant ca sa dea la Sportul asta care e si sanatate si invatamant.Sportul romanesc a disparut! Cu toata responsabilitatea o spun ca a disparut. Singura sansa pe care o avem este ca cineva sa se uite peste granita la maghiari. Sa se uite la Orban care a facut din sport prioritatea numarul unu. Daca nu incepem sa investim in infrastructura nu o sa avem nimic", a spus Tiriac la emisiunea Prietenii lui Ovidiu.Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a ratat recent calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokio.Este a doua editie a Jocurilor Olimpice de la care echipa Romaniei de gimnastica lipseste, acelasi lucru intamplandu-se si la Rio, in 2016.M.D.