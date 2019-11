Tiriac cere demisia presedintelui Federatiei Internationale de Tenis

Ziare.

Fostul mare tenismen roman il condamna pe acesta pentru ca a vandut drepturile de organizare ale Cupei Davis, care, in oprinia lui Tiriac, a ajuns sa fie acum "o parodie"."Cupa Davis este o parodie a unui eveniment vechi de 120 de ani. Intamplarea face ca am fost cu Ilie acolo si ne-am dus sambata la semifinale de Cupa Davis, de campionat mondial, Rusia contra Canadei. Si la ora 5, cand era in toi cel mai mare lucru, erau sub 3.000 de spectatori. Iar la un meci Argentina cu Croatia au fost 15 spectatori", a tunat Tiriac, potrivit News.ro "18 vestiare, care au fost toate portabile, cumparate... Arata ca un 'camp' de refugiati. Daca ar avea atata onoare, presedintele federatiei internationale, care a vandut aceste drepturi si banii nu stim unde sunt nici acum, ar trebui sa demisioneze pe loc", a mai spus acesta.Federatia Internationala de Tenis a cedat drepturile de organizare ale Cupei Davis catre firma de investitii a lui Gerard Pique, Kosmos.Formatul competitiei a fost schimbat pentru prima oara in istorie, iar anul acesta s-a disputat sub forma unui turneu la care au participat 18 echipe.Trofeul a fost castigat saptamana trecuta de Spania, dupa o finala cu Canada.