Toate turneele de tenis au fost suspendate pe o perioada indelungata: Ion Tiriac, afectat si el

"Dupa o analiza atenta, din cauza pandemiei de COVID-19, toate turneele ATP si WTA din sezonul de primavara pe zgura nu vor avea loc conform programului. Aici sunt incluse turneele ATP/WTA de la Madrid si Roma, pe langa turneele WTA de la Strasbourg si Rabat, si cele ATP de la Munchen, Estoril, Geneva si Lyon'', se arata in comunicat."Sezonul profesionist de tenis este acum suspendat pana in data de 7 iunie, inclusiv ATP Challenger Tour si ITF World Tennis Tour. In acest moment, turneele programate dupa 8 iunie ar putea avea loc conform calendarului'', anunta organizatiile amintite.Comunicatul precizeaza ca in paralel, clasamentele ATP si WTA vor fi inghetate in aceasta perioada, pana la noi ordine."Acum nu e momentul de a actiona unilateral, ci la unison. Toate deciziile legate de impactul pandemiei de coronavirus cer o consultare a tuturor actorilor jocului, o parere impartasita de ATP, WTA, ITF, AELTC (organizatorul turneului de la Wimbledon ), Tennis Australia (organizatorul turneului Australian Open ) si USTA (care organizeaza US Open", concluzioneaza comunicatul dupa ce Federatia franceza, organizatoarea celuilalt turneu de Mare Slem, de la Roland Garros, a anuntat, marti, unilateral, mutarea competitiei programate din din 24 mai, in perioada 20 septembrie-4 octombrie.