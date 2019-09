Topul celor mai bogati tenismeni din istorie: Ion Tiriac depaseste nume grele

Ziare.

Omul de afaceri roman ocupa locul 1 in ierarhia publicata de portalul The Richest Tiriac are o avere estimata la 1.1 miliarde de dolari, castigata intr-o proportie covarsitoare dupa retragerea din tenis Pe locul doi in acest top il regasim pe Roger Federer , cu o avere estimata la 450 de milioane de dolari.Locul trei ii revine lui Novak Djokovici , averea acestuia fiind estimata la 200 de milioane de dolari.1. Ion Tiriac 1.1 miliarde dolari2. Roger Federer 450 de milioane de dolari3. Novak Djokovici 200 milioane de dolari4. Maria Sharapova 195 milioane de dolari5. Rafael Nadal 180 milioane de dolari5. Serena Williams 180 milioane de dolari7. Andre Agassi 175 milioane de dolari8. Andy Murray 165 milioane de dolari9. Pete Sampras 150 milioane de dolari10. John McEnroe 100 milioane de dolari.C.S.