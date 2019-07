Un fost tenismen italian sustine ca a fost pacalit de Ion Tiriac

Ziare.



Maioli a afirmat ca a fost invitat de Ion Tiriac sa participe la doua turnee in Romania in urma cu mai multi ani, dar ca nu a fost platit in dolari, asa cum stabilise cu Tiriac. Mai mult, din plata totala, Tiriac si-ar fi oprit un comision de peste 30%."Tiriac era deja un fenomen ca manager in acele vremuri. Odata m-a sunat si mi-a spusDoar ca m-a platit in moneda din Romania si practic au fost niste desesuri pentru mine. Era un alt tenis , o alta lume", a povestit Maioli, conform Tennis Italiano. Giordano Maioli a devenit intre timp manager de jucatori si a povestit acest episod in contextul in care multi tineri se pot lasa pacaliti daca nu au un ajutor specializat.Dupa ce a terminat cariera de jucator, Ion Tiriac a devenit antrenor, iar apoi manager si organizator de turnee.C.S.