Avertisment dur al lui Tiriac: "Nu vreau sa ajunga tenisul ce a ajuns gimnastica! In era comunista era mai bine cu sportul!"

Omul de afaceri si presedintele Federatiei Romane de Tenis spune ca trebuie create centre federale pentru ca "sportul alb" sa aiba viitor si dupa ce fostul numar 1 WTA va renunta la activitatea competitionala."Eu nu vreau sa ajunga tenisul ce a ajuns gimnastica. Problema este extraordinar de grava, pentru ca nu ii pasa nimanui pe unde ajunge sportul. Dupa Halep, mi-e tare frica sa nu ne ducem in neant daca nu se fac niste centre federale", a declarat Tiriac, potrivit sport.ro Acesta sustine ca principala problema o reprezinta finantarea sportului, care la noi in tara este la cote minime.Tiriac este de parere ca sportul ar trebui sa primeasca 1% din PIB pentru a putea pune bazele unor rezultate impresionante in viitor."Cu toata responsabilitatea, in era comunista era mai bine cu sportul, era mai bine cu invatamantul, chiar daca erau celelalte restrictii ingrozitoare. Bugetul Ministerului Tineretului si Sportului e 0,0048% din bugetul statului roman. Daca maine dimineata eu as fi Ministrul Sportului, in prima sedinta de Guvern m-as urca pe masa, vorbesc serios, si le-as spune daca nu le este rusine cu 0,0048%. Nu m-as da jos de pe masa pana cand nu as obtine 1%. Astia suntem, cu astia defilam!", a mai spus Tiriac.In momentul de fata Romania nu mai are un sportiv care sa se apropie cat de cat de nivelul Simonei Halep in tenis.La gimnastica, echipa feminina a ratat pentru a doua oara consecutiv calificarea la Jocurile Olimpice, din mari favorite la medalii "tricolorele" devenind sportive banale, care reusesc performante ocazional.