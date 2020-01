Ion Tiriac primeste o noua lovitura din partea Ministerului Tineretului si Sportului

Ziare.

Comisia de evaluare din cadrul MTS s-a intrunit in perioada 20-31 decembrie 2019 si a analizat cererile depuse la sediul ministerului, stabilind ca federatiile de, condusa de Ion Tiriac,sinu indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru finantare in 2020.Conform raportului citat, cele 63 de federatii eligibile sunt urmatoarele: Aeronautica, Alpinism si escalada, Arte martiale, Atletism, Automobilism sportiv, Badminton, Baschet, Baseball si softball, Bob si sanie, Box, Bridge, Bowling, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Comitetul National Paralimpic, Culturism si fitness, Cricket, Dans sportiv, Darts, Ecvestra, Fotbal tenis CAJ, Gimnastica, Gimnastica ritmica, Haltere, Handbal, Hochei pe gheata, Judo, Kaiac-canoe, Karate, Karate kyokushin IKO 2, Karate traditional, Karate WUKF, Karting, Kempo, Lupte, Modelism, Motociclism, Natatie si pentatlon modern, Oina, Orientare, Pangration athlima, Polo, Popice, Powerlifting, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi biatlon, Scrabble, Scrima, Sportul pentru toti, Squash, Sah, Taekwondo ITF, Taekwondo WT, Tenis de masa, Tir cu arcul, Tir sportiv, Triatlon, Volei, Yachting, Wushu kungfu.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a intalnit, luni, cu o parte din reprezentatii federatiilor sportive nationale ale caror cereri de finantare depuse la Ministerul Tineretului si Sportului au fost declarate eligibile. Ministrul se va intalni, marti, cu cealalta parte a federatiilor eligibile pentru finantare.Ulterior, va avea loc o intalnire si cu reprezentantii federatiilor ale caror cereri de finantare au fost declarate ca fiind neeligibile pentru a se discuta cum pot fi indeplinite normele legale de primire a finantarii.Ionut Stroe a anuntat ca bugetul alocat MTS in 2020 este sensibil egal cu cel din 2019, caruia i se va adauga un procent de 0,5% din veniturile din accize, iar sumele care vor fi repartizate federatiilor eligibile pentru finantare vor fi anuntate la 13 ianuarie.