Tiriac, vizita surpriza la sediul Ministerului Tineretului si Sportului: Iata ce a discutat cu noul ministru

Ziare.

com

Ministrul Ionut Stroe a explicat ulterior ca intalnirea nu a fost foarte productiva, federatia fiind in continuare lipsita de finantarea MTS din cauza litigiilor din instante.Cu toate acestea, Tiriac a primit asigurari ca ministerul isi doreste ca problemele sa fie depasite pentru a putea relua finantarea in conditii legale."Domnul Tiriac m-a pus in tema in legatura cu situatia dificila prin care trece tenisul romanesc, mai precis finantarea si asteptarile pe care le au din partea MTS. Este o problema, din pacate, cadrul legal nu permite in acest moment alocarea unor bani catre Federatia Romana de Tenis cat timp se afla intr-un litigiu pe rolul instantelor. Evident, nu trecem peste lege, legea trebuie respectata.Raspunsul meu a fost ca atat eu, cat si MTS, il asiguram nu doar pe dansul, cat si pe cele doua campioane din tenis care au expus public aceasta situatie, ca dorim si noi sa clarificam cat mai repede aceasta situatie. Exista toata deschiderea din partea mea si dorinta de a rezolva aceste probleme. Dificultatile legate de finantarea FRT de catre statul roman tin de legalitate, sunt de natura juridica, nicidecum nu este vorba despre birocratie sau de rea vointa. Chestiunea se afla in instanta si dorim sa se rezolve cat mai repede.Domnul Tiriac a avut o reactie pozitiva, constructiva, a inteles situatia, de altfel o stia foarte bine. Ne-am dorit sa avem o punte de legatura, o relatie normala si fireasca pe care, va asigur, o voi avea cu toate Federatiile si toate personalitatile din sport care sustin in mod legitim interesele", a spus ministrul Stroe pentru realitatea.net Ion Tiriac a fost ales presedinte al Federatiei Romane de Tenis in vara acestui an, insa alegerea lui este contestata de Marius Vecerdea, mai cunoscut pentru ca este antrenorul de tenis al sotilor Iohannis.Acesta a contestat in instanta rezultatul scrutinului si, pana la o sentinta definitiva, Federatia a ramas fara finantare din partea MTS.