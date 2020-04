Ce premii ofera Ion Tiriac la turneul pe care il organizeaza saptamana viitoare

Ziare.

Premiile puse in joc se ridica la 300 de mii de euro, impartiti in mod egal: 150 de mii de euro pentru sectiunea barbatilor si 150 de mii de euro pentru sectiunea femeilor.In plus, Tiriac a decis sa doneze si 50 de mii de euro unei fundatii din Madrid.Turneul de la Madrid va avea loc in perioada 27-30 aprilie.Pe sectiunea feminina o regasim si pe Sorana Cirstea , care face parte din Grupa 2, impreuna cu Elina Svitolina, Johanna Konta si Victoria Azarenka.Grupa 2: Karolina Pliskova , Belinda Bencici, Fiona Ferro si Carla Suarez NavarroGrupa 3: Bianca Andreescu , Madison Keys, Kristina Mladenovici si Caroline Wozniacki Grupa 4: Kiki Bertens, Angelique Kerber , Donna Vekici si Eugenie BouchardJucatoarele prezente vor putea juca tenis de pe consolele lor. Castigatorii turneului virtual vor decide apoi cui vor dona banii.C.S.