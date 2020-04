Decizia luata de Ion Tiriac dupa ce turneul de la Madrid a fost anulat

Ziare.

com

Organizatorii turneului din capitala Spaniei au anuntat luni "crearea Mutua Madrid Open Virtua Pro, un turneu inovator, care va reproduce competitia de de tenis in mod virtual si va permite celor mai buni jucatori din lume sa se infrunte de acasa"."In consecinta, starurile ATP si WTA vor disputa meciul pe arena Manolo Santana , recreata in cele mai mici detalii in jocul video Tennis World Tour, insa vor inlocui racheta cu o maneta de joc", au precizat responsabilii turneului intr-un comunicat, fara sa precizeze numele participantilor.Acest turneu virtual se va desfasura intre 27 si 30 aprilie si vizeaza "ajutorarea jucatorilor sau jucatoarelor de tenis aflate in nevoi in acest moment, cei care nu au venituri pentru a face fata acestor luni de inactivitate si celor care au fost atinsi de Covid-19", se mai arata in comunicat.Organizatorii vor face "o donatie de 150.000 de euro pentru cele doua tablouri (ATP si WTA), iar invingatorii vor decide apoi ce parte vor oferi jucatorilor si jucatoarelor cu cele mai mari probleme economice".In afara acestei sume, "50.000 de euro vor fi destinati reducerii impactului social al pandemiei de Covid-19", au informat organizatorii.Lumea tenisului este in prezent paralizata, la fel ca intregul sport mondial, din cauza pandemiei de coronavirus, cu turnee anulate, precum cel de la Wimbledon , sau amanate, asa cum este cazul celui de la Roland Garros, mutat in septembrie.