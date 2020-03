Ion Tiriac primeste o veste buna dupa ce turneul de la Madrid a fost anulat

Ziare.

Sponsorii pe care competitia ii avea si-au anuntat sustinerea si pentru editia de anul urmator si nu vor cere banii platiti in avans pentru turneul din 2020.Feliciano Lopez, unul dintre oficialii turneului, spune ca aceasta este o veste excelenta pentru competitie."Din pacate nu mai avem cum sa jucam acest turneu in acest an chiar daca ne-am dori. Deja ne concentram pe editia din 2021, care va fi a 20-a aniversare. Avem noroc cu sponsorii care au inteles in totalitate ce s-a intamplat, avand in vedere ca este ceva ce afecteaza intreaga lume.Nimeni nu doreste sa se puna in pericol. Suntem recunoscatori fata de raspunsul lor si entuziasti pentru editia de anul urmator", a afirmat Feliciano Lopez pentru Sports Finding Turneul de la Madrid ar fi trebuit sa aiba loc la inceputul lunii mai, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus.C.S.