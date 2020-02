Premiera istorica la turneul patronat de Ion Tiriac

Ziare.

Openul patronat de Ion Tiriac a anuntat, prin intermediul site-ului oficial, ca la editia din acest an va fi folosita tehnologia Foxtenn, concurent pentru Hawk-Eye.Tehnologia va fi disponibla pe cele trei arene principale: Manolo Santana, Arantxa Sanchez-Vicario si Terenul 3, care beneficiaza si de acoperis retractabil.Electronic Line Calling (arbitrajul video din tenis) a fost introdus pentru prima oara la turneul de la Miami din 2006. De atunci a fost folosit pe toate suprafetele cu exceptia zgurii.1-10 mai e perioada in care e programata editia din acest an a turneului de la Madrid.I.G.