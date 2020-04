Presa din Franta anunta ca planul lui Tiriac a esuat

Ziare.

com

Omul de afaceri si-a dorit ca turneul de la Madrid sa fie promovat la statutul de Grand Slam in locul Roland Garros, insa planul nu a dat roade."Ambitia celor de la Madrid de a inlocui Roland Garros ca al patrulea Grand Slam acum pare foarte departe. Turneul din Paris a decis in cele din urma sa se echipeze cu un acoperis pentru a putea asigura continuitatea jocului chiar si cand vremea este proasta. Totusi, turneul de la Madrid este fara niciun dubiu o prezenta speciala in calendar", a comentat WeSportFR Ion Tiriac a incercat in trecut sa modifice statutul turneului de la Madrid si a cerut forurilor internationale sa primeasca mai multe zile de concurs.In plus, el i-a criticat adesea pe organizatorii de la Roland Garros."Nu as face doar un acoperis la Roland Garros, ci patru sau cinci! Nu va dati seama ca ati comis o mare greseala cand ati refuzat sa va mutati la Versailles, unde se putea face cel mai mare complex sportiv din lume.Iar treaba cu acoperisul e ridicola! Aveti 200 de tari care transmit turneul si le spuneti ca Roland Garros este singurul loc din lume unde nu se joaca atunci cand ploua? Ce sport e asta? Ce imagine dati voi Parisului? Nu inteleg ce ati asteptat atat de mult!", a spus Tiriac, intr-un interviu pentru Le Parisien, acordat in 2017.In cele din urma, organizatorii de la Roland Garros au hotarat sa monteze un acoperis care va fi gata pana la editia urmatoare.C.S.