Primaria Madrid i-a facut o noua oferta lui Ion Tiriac: Cate zeci de milioane ii ofera si raspunsul omului de afaceri

Ziare.

com

Desi partile au fost foarte aproape de un acord, acesta nu a mai fost parafat in cele din urma din cauza unor clauze contractuale.Drept urmare, Primaria Madrid i-a facut o noua oferta lui Tiriac, din dorinta de a pastra turneul de tenis in capitala pana in 2031.Conform editiei tiparite a ziarului El Confidencial, municipalitatea i-a oferit lui Tiriac 93 de milioane de euro, platibili timp de 10 ani, intre 2021 si 2031.Mai mult, Tiriac ar urma sa primeasca si 700 de mii de euro pentru ca Primaria Madrid a inchiriat Caja Magica, arena in care are loc turneul de la Madrid, pentru organizarea Cupei Davis.De asemenea, autoritatile si-au luat si angajamentul de a construi o noua arena in complex."Este un punct bun de pornire", a fost raspunsul lui Tiriac, care si-a desemnat avocatii sa continue discutiile cu autoritatile din Madrid.C.S.