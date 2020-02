Roger Federer ii da o veste proasta lui Ion Tiriac

Ziare.

Conform unui anunt facut de agentul lui Federer, multiplul campion elvetian nu va participa la editia din acest an a turneului de la Madrid.Federer a luat aceasta decizie din dorinta de a fi alaturi de familie. El nu va juca la niciun turneu pe zgura inainte de Roland Garros.Anul trecut, Federer a fost prezent la Madrid, dar a fost invins in sferturile de finala de Dominic Thiem.In 2018, Tiriac l-a criticat dur pe Federer dupa ce a aflat ca tenismenul elvetian sare peste intreg sezonul de zgura."Roger Federer este cu siguranta cel mai bun jucator din istorie, dar nu se comporta corect! Nu e corect ce mi-a facut! Nu cred ca abordarea sa este una dreapta. Pur si simplu isi alege turneele la care joaca.Este greu de imaginat acest lucru in alte sporturi. Cum ar fi ca Lewis Hamilton sa spuna ca nu merge la cinci curse de Formula 1 pentru ca nu are chef?", spunea Tiriac in luna aprilie 2018.C.S.