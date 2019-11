Suma uriasa pe care autoritatile din Madrid o castiga datorita lui Tiriac, facuta publica

Ziare.

com

Conform Merca2.es , impactul economic pe care turneul patronat de Tiriac il are asupra orasului Madrid este de 107 milioane de euro.Suma este impresionanta, in conditiile in care Cupa Davis organizata de Gerard Pique aduce venituri de 50 de milioane de euro.Tiriac nu stie insa daca va mai pastra turneul la Madrid, intrucat e nemultumit de faptul ca autoritatile nu vor sa mai construiasca inca o arena.Din acest motiv, el a amenintat de mai multe ori ca va muta turneul intr-un alt oras.Cel mai recent, omul de afaceri a anuntat ca poarta negocieri cu un seic.C.S.