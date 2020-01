Vanatoarea lui Tiriac de la Balc, anulata pentru prima oara in 15 ani

Ziare.

com

"Vanatoarea de la Balc nu poate avea loc anul acesta, deoarece ei nu au voie sa organizeze vanatoare avand fond afectat de pesta porcina africana. Ei stiu acest lucru si nici nu ne-au trimis vreo solicitare in acest sens. Fondul de vanatoare de acolo este intre cele 10 focare la mistreti din judetul Bihor", a declarat dr. Remus Motoc.Potrivit conducerii DSVSA Bihor, in judet sunt sase focare active de PPA la porcul domestic, afectand localitatile Sacuieni si Ciocaia din orasul Sacuieni, localitatea Les din comuna Nojorid si localitatea Crestur din comuna Abramut.In ce priveste evolutia PPA la porcii mistreti, nu au fost confirmate cazuri noi de evolutie a bolii, numarul total al fondurilor de vanatoare afectate de PPA fiind de 10.Vanatoarea lui Tiriac de la Balc a devenit o traditie in ultimii 15 ani.