Danciulescu ii da replica lui Gigi Becali: "Mosu' de la Palat vorbeste multe"

Ziare.

com

Oficialul "cainilor" sustine ca nu exista nicio posibilitate ca Nistor sa ajunga la marea rivala a "ros-albilor", FCSB."Nistor a plecat...in vacanta. Mosu' de la Palat vorbeste multe, Nistor mai are un an si jumatate de contract. Nici el nu-si doreste sa plece la FCSB, am vorbit cu el. Va pleca daca va fi o oferta buna de afara. Eu nu-l vad pe Nistor ducandu-se la FCSB", a declarat Danciulescu la emisiunea Fotbal Cluj de la Digi Sport "Nu ne gandim la o strategie fara Nistor. Dinamo se va reinventa daca pleaca, il avem pe Fabbrini, a avut ghinion, dar e un jucator cu calitate individuala extraordinara. La noi a fost pur ghinion, a facut o fisura, la Botosani nu a avut multe probleme fizice", a mai spus acesta.Dan Nistor are 31 de ani si e cotat la 1,1 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.