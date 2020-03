Ionel Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Dinamo in direct la TV

Ziare.

Directorul sportiv al "ros-albilor" spune ca va pleca in vara, atunci cand ii expira contractul."Responsabilitatea mea a fost de a scoate castanele din foc, de imagine si situatia asta va mai continua doua luni, exact cat va mai dura contractul, asa ca eu cred ca cel mai bine este sa ne despartim", a spus Danciulescu la Digi Sport "S-a creat falsa impresie ca anumite lucruri s-au aflat de la mine, legat de alcatuirea echipei si de alte detalii. Nimic mai fals. Eu niciodata nu l-am intrebat pe Dusan cu cine va juca. Problema este ca la Dinamo sunt foarte multi oameni carora le place sa vorbeasca pe la spate. Nu-i intereseaza ce fac ei, ci ce fac altii. Eu, spre exemplu, de cand am revenit la Dinamo, nu am vorbit niciodata cu Ionut Negoita", a comppletat acesta.Ionel Danciulescu, acum in varsta de 43 de ani, a jucat timp de 15 sezoane la Dinamo.A castigat trei titluri si a marcat peste 150 de goluri.