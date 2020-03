Un fost international roman, despre coronavirus: "Cred ca e o reglare de conturi la nivel mondial"

Ziare.

Fostul atacant roman crede ca de fapt e vorba despre o "reglare de conturi la nivel mondial"."Sunt morti anual mai multi decat de coronavirus... Cred ca e o reglare de conturi la nivel mondial, aia cu bani multi", a spus Ganea pentru Gazeta Sporturilor "Nu stiu cu ce naiba am gresit noi, romanii, fata de ei, ca suntem la pamant si fara COVID-19. Ajungem sa murim in casa", a mai spus Ganea.Ganea are si o rugaminte la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis: "Poate se vor destepta si politicienii nostri, sa dea drumul la fabirici, ca romanul munceste daca-i dai de lucru. Asta e singura scapare. Oricum, pe lumea ailalta nu se duce nimeni cu nimic dupa el, poate sa aiba milioane si miliarde. Domnul Iohannis, dati drumul la fabrici, sa supravietuim, sa dam oamenilor de munca".Ionel Ganea (46 de ani) a strans 46 de meciuri si a marcat 19 goluri pentru nationala Romaniei, in perioada 1999-2006.