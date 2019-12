Ionut Lupescu nu vrea sa auda de revenirea in Romania dupa ce a pierdut alegerile FRF: "Niciodata nu ma mai intorc!"

Ziare.

"Kaiserul" spune ca a incercat sa ajute fotbalul romanesc, insa daca nu a fost dorit alege sa se desparta definitiv de tara natala."Niciodata nu ma intorc! Gata! Am oferit o data ajutorul, dar daca nu s-a vrut, nu mai vin. Ajunge! De ce sa vin? Sa ma injure si sa ma tradeze?Burleanu? Nu stiu si nu vreau sa discut. Nu ma intereseaza. Sper sa faca treaba, dar vad ca nu apare nimic de nicaieri. Important este sa ne calificam la acest European", a spus Lupescu la emisiunea Prietenii lui Ovidiu In continuare, acesta a explicat ca decizia UEFA de a atribui organizarea Euro 2020 Romaniei a fost influentata de lobby-ul pe care el l-a facut la presedintele forului din acea perioada, Michel Platini."Fara falsa modestie, eu si Mircea Sandu am incercat sa aducem acest Euro la Bucuresti, atunci cand a aparut ideea asta. Deci ar fi pacat sa nu jucam aici. Am avut o contributie la castigarea organizarii, normal. Era normal sa ajutam. Era normal sa ma duc peste Michel Platini sa jucam si la Bucuresti, sa-l bat la cap. Nu era pacat?Avem 4 finale de Champions League aici. Sunt foarte multi romani care merg la meciuri prin toata lumea. Multi imi cer bilete, cand pot sa-i ajut o fac. De ce sa calatoresti cand ai totul la Bucuresti si poti sa vezi un Euro? O sa fie un eveniment deosebit", a mai declarat Lupescu.Ionut Lupescu a fost contracandidatul lui Burleanu la alegerile FRF din 2018, insa a pierdut clar in fata fostului si actualului presedinte.Imediat dupa aceasta infrangere, "Kaiserul" a parasit Romania.