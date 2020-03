Ionut Lupescu, autoizolat in Elvetia: Ce spune oficialul UEFA despre reluarea meciurilor de fotbal

Ziare.

Oficialul UEFA dezvaluie ca lucreaza de acasa si ca "totul e inchis" in Elvetia."Totul e inchis, lucram de acasa. Sunt vreo 5000 de persoane infestate cu Covid-19 aici, suntem aproape de Lombardia si e normal ca masurile sa fie respectate. Nu e panica, lumea e linistita, se protejeaza, se sta in case. Stam si noi, ne petrecem timpul cu nepotii, raspundem la provocarile din online, jonglam cu suluri de hartie igienica. O sa treaca, trebuie doar sa avem grija de noi, de cei dragi, de cei din preajma noastra", a spus Lupescu pentru Telekom Sport Seful proiectului de colaborare intre UEFA si celelalte confederatii spune ca "nu fotbalul este important acum" si ca nu se pot face estimari pentru data la care se vor relua meciurile de fotbal."Trebuie sa fim sinceri si realisti, nu fotbalul este important acum. Nimic nu este important, de altfel, decat sanatatea noastra! Am vazut ca se fac previziuni, cand se reiau antrenamentele, cand reincep competitiile, dar nu poti sa faci estimari atata timp cat nu stim cat va dura aceasta pandemie. FIFA are un grup de lucru care colaboreaza cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, la fel si noi, la UEFA, tinem legatura cu OMS si toate deciziile se vor lua in functie de recomandarile lor", a precizat Lupescu."Datele de disputare ale barajelor de calificare la EURO, de disputare ale finalelor UCL si Europa League sunt doar estimari, sunt aproximative. Daca aceasta criza va continua, si datele vor fi altele, nu poti sa joci fotbal cand oamenii sunt in pericol de moarte. Asa ca orice predictii apropo de terminarea acestui sezon, de reluarea activitatii, sunt inutile", a continuat acesta.Ionut Lupescu s-a intors la UEFA dupa ce acum doi ani a pierdut alegerile pentru presedintia FRF in fata lui Razvan Burleanu.