Ministrul Misa: Ordonanta privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat merge mai departe

"Din informatiile aparute in media s-ar proroga aplicarea OUG 79 care prevede si transferul contributiilor. E o stire falsa. Nu e in discutie asa ceva, Ordonanta isi urmeaza cursul. Prorogarea este legata de implementarea contului unic si acest lucru va fi prorogat pana la jumatate lui 2018. E cu totul alt subiect", a declarat Ionut Misa, ministrul de Finante.Declaratiile au fost facute la recomandarea premierului Mihai Tudose "pentru a dezamorsa un zvon pe care il auzim de azi dimineata". In spatiul public de cateva zile se vehicula informatia ca exista posibilitatea amanarii revolutiei fiscale, ceea ce presupune si trecerea contributiilor de la angajator la angajat.Potrivit informatiilor oficiale, amanarea cu sase luni se refera la intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018.Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018.Astfel, pana la 1 iulie 2018 vor putea fi utilizate cele doua conturi unice valabile pana la 31 decembrie 2017.Potrivit sursei citate, masura are scopul sa protejeze contribuabilii de buna-credinta, care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plata sau de calculare a obligatiilor fiscale accesorii in cazul nevalabilitatii platii."Amanarea termenului de aplicare s-a stabilit avand in vedere modificarile legislative recent adoptate in domeniul fiscal, care implica din partea contribuabililor conformarea la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative si de plata", transmite aceeasi sursa.In prezent, in unul dintre cele doua conturi de la Trezorerie sunt achitate impozitul pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati, iar in celalalt sunt platite contributiile la pensie, sanatate si somaj.