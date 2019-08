Ce nota a primit Ionut Radu dupa ce-a incasat 3 goluri in meciul cu AS Roma

Ziare.

com

Goalkeeperul roman in varsta de 22 de ani a primit nota 6 pentru evolutia de pe Olimpico."N-are nicio vina la cele trei goluri. A avut cateva interventii bune la alte ocazii ale gazdelor", noteaza site-ul Tuttomercatoweb.com Cengiz Under (min.6), Edin Dzeko (min.30) si Aleksandar Kolarov (min.49) au marcat golurile lui AS Roma.De partea cealalta, pentru Genoa au punctat Andrea Pinamonti (min.16), Domenico Criscito (min.43 - penalti) si Christian Kouame (min.70).Ionut Radu joaca la Genoa in acest sezon sub forma de imprumut de la Inter.I.G.