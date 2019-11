Ionut Radu, interventie senzationala in Serie A: Portarul roman uimeste din nou

Ziare.

com

De aceasta data internationalul "tricolor" si-a salvat echipa in finalul primei reprize a duelului cu SPAL, incheiat la egalitate, scor 1-1.Radu a reusit sa respinga ca la handbal, cu piciorul, din fata unui adversar aflat la jumatate de metru de poarta!"Radu nu a reusit sa retina sutul de la distanta al lui Valdifiori, Reca este gata sa impinga balonul in plasa din jumatate de metru, insa portarul roman are o interventie uimitoare cu piciorul!", au notat cei de la Gazzetta dello Sport Pana la urma, fostul capitan al nationalei de tineret a fost invins de jucatorii lui SPAL, insa numai din penalti.Ionut Radu este titular de drept la Genoa, in Serie A, interventiile sale fiind tot mai apreciate de analistii si jurnalistii din Italia.Cu toate acestea, in mandatul lui Cosmin Contra el nu a reusit sa se impuna in fata lui Tatarusanu, eterna rezerva la Lyon, iar la ultima actiune nici macar nu a fost convocat, fiind preferat Florin Nita, rezerva si el in Cehia!M.D.