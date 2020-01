Anuntul zilei in Italia: Andrei Radu pleaca de la Genoa!

Ziare.

com

Considerat unul dintre cei mai buni jucatori ai genovezilor in prima parte a sezonului si unul dintre cei mai buni portari din Serie A, romanul va schimba echipa.Impresarul sau, Oscar Damiani, a anuntat ca Radu va merge la o alta formatie sub forma de imprumut pana in vara, atunci cand va reveni la Inter, echipa care il are sub contract."El este extrem de apreciat in Italia si are oferte de la cluburi importante din strainatate. Vom evalua optiunile impreuna cu cei de la Inter. Aventura sa la Genoa este cu siguranta incheiata. Nu merita acest tratament", a declarat agentul, conform Calciomercato In varsta de 22 de ani, Radu evolueaza de un sezon si jumatate pentru Genoa, echipa care l-a cumparat de la Inter pentru ca apoi sa il vanda din nou torinezilor.Cotat la 15 milioane de euro, romanul a fost titular indiscutabil pana la schimbarea antrenorului, Davide Nicola preferandu-l intre buturi pe Mattia Perin, jucator imprumutat de la Juventus.Tanarul jucator roman nu are sanse sa apere in acest moment la Inter, astfel ca i se va cauta o formatie care sa il primeasca sub forma de imprumut si care sa ii garanteze locul in poarta.M.D.