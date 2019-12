Ionut Radu revine la Inter Milano: Iata cand va juca din nou pentru liderul din Serie A

Ziare.

Impresarul Oscar Damiani spune ca nu se pune problema unei reveniri anticipate, in iarna, deoarece Radu este titular de drept la Genoa si nu ar fi bine sa fie scos din ritm.In vara insa el va apara din nou pentru actualul lider din Serie A."Cred ca sunt sanse zero sa revina de acum. Baiatul joaca titular si o face foarte bine la Genoa. Nu ar avea sens sa fie transferat in ianuarie. Va ramane in Liguria.In iunie va reveni la Inter, asa cum este stabilit", a spus Damiani pentru fcinternews.it Ionut Radu a fost tranzactionat de Genoa si Inter in mai multe randuri in ultimii ani.Mai intai, el a fost imprumutat de "nerazzurri" la formatia din Genova, care l-a cumparat definitiv cu 8 milioane de euro.Ulterior, Inter a profitat de o clauza si l-a rascumparat cu 12 milioane de euro, lasandu-l insa sa mai joace un sezon la Genoa sub forma de imprumut.Din vara, Radu va reveni la Inter, acolo unde are sanse mari sa si ramana ca inlocuitor al lui Handanovic.M.D.