Italienii il lauda pe Radu: "Probabil e viitorul lui Inter"

Tanarul international este laudat intr-un material publicat recent de unul dintre cele mai cunoscute site-uri de profil din Italia, tuttomercatoweb.com "Prezentul si, probabil, viitorul lui Inter. Pe de o parte, capitanul echipei nerrazzure Samir Handanovic si de cealalta parte tanarul portar imprumutat la Genoa, Ionut Radu. Slovenul de 35 de ani e inca unul dintre cei mai buni portari din lume, iar romanul in varsta de 22 de ani isi demonstreaza valoarea aparand poarta celor de la Genoa."In continuarea materialului, italienii se arata siguri ca Radu va face pasul spre Inter si ca va reusi sa se impuna acolo."Cei de la Inter sunt pe maini sigure in prezent, iar fanii pot fi linistiti in privinta viitorului. Radu demonstreaza ca este un portar mare si daca va continua pe acest drum cu siguranta va imbraca tricoul echipei din Milano", mai arata sursa citata.Ionut Radu a fost cedat de Inter la Genoa in vara, insa evolutiile sale extrem de bune i-au facut pe milanezi sa activeze rapid clauza de rascumparare, astfel ca acesta va reveni la echipa in vara.M.D.