Presa din Italia anunta ca Inter i-a stabilit pretul lui Ionut Radu: Motivul pentru care gruparea "nerazzurra" renunta la portarul roman

Presa din Italia anunta ca gruparea antrenata de Antonio Conte i-a stabilit deja pretul goalkeeperului roman, imprumutat pentru acest sezon la Genoa.Inter e ingrijorata de evolutiile lui Ionut Radu si a pus deja ochii pe un alt portar.Juan Musso, de la Udinese, e considerat inlocuitorul ideal pentru Samir Handanovic, ajuns la 35 de ani.In acelasi timp, Inter a transmis ca doreste 15 milioane de euro in schimbul lui Ionut Radu.Ionut Radu are 22 de ani si a fost rascumparat cu 12 milioane de euro in aceasta vara de Inter de la Genoa, dupa ce anul trecut fusese cedat in schimbul a 8 milioane de euro.15 goluri in 7 meciuri a incasat Ionut Radu in poarta lui Genoa in acest sezon din Serie A.I.G.