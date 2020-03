Veste proasta din Italia pentru Ionut Radu

Ziare.

com

Oficialii lui Inter i-au propus lui Samir Handanovic prelungirea contractului pana in vara lui 2022.Mai mult, potrivit editiei de marti a Gazzettei dello Sport, "nerazurrii" vor face in vara o oferta pentru goalkeeperul argentinian Juan Musso, de la Udinese.Acesta ar urma sa fie, in prima faza, secundul lui Handanovic, insa oficialii lui Inter spera ca portarul in varsta de 25 de ani sa-i ia locul treptat slovenului care in vara va implini 36 de ani.Pentru Ionut Radu, imprumutat in prezent la Parma, se prefigureaza astfel un nou imprumut sau chiar un transfer.I.G.