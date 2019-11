Explicatia celei mai controversate decizii din mandatul lui Contra: Iata de ce nu a fost convocat romanul titular in Serie A

Ziare.

com

Fost colaborator al lui Contra la prima reprezentativa, antrenorul cu portarii Leo Toader spune ca el a fost cel care a propus lasarea acasa a lui Radu.Toader sustine ca Radu avea nevoie de timp petrecut la echipa de club pentru ca tocmai fusese numit un nou antrenor, iar la nationala nu putea fi mai mult decat rezerva lui Tatarusanu."Este foarte bine ca imi dati posibilitatea sa va explic ce s-a intamplat, deoarece au aparut in presa informatii total eronate despre neconvocarea lui Radu. Acest portar este un baiat cu mult bun simt si nu a deranjat pe nimeni la echipa nationala. Nici vorba sa se certe cu Cosmin Contra.Eu am fost cel care am gandit ca nu este bine sa il aducem acum la lot pe Radu, deoarece i-am vrut binele. Ce sa faca el la lot pentru ultimele doua partide? El oricum nu juca daca venea, deoarece se stia clar ca titular este Ciprian Tatarusanu . In momentul in care noi il convocasem la lot pe Ionut Radu, la meciurile cu Malta si Norvegia, Geona si-a schimbat antrenorul.A fost un mare dezavantaj pentru Radu. Acum am considerat ca este bine sa ii las posibilitatea sa stea cat mai mult sub atentia lui Thiago Motta, deoarece era si este in avantajul lui Ionut. Am vrut sa ii las o perioada mai lunga de acomodare cu noul lui antrenor. Am zis ca asa are posibilitatea sa se impuna si mai bine ca titular si sa ii demonstreze lui Motta ce poate. Cosmin a avut ultimul cuvant, dar a fost total de acord cu selectia celor trei portari propusi de mine", a spus Toader in ProSport In lotul pentru meciurile cu Suedia si Spania, decisive pentru calificarea la Euro 2020, Contra a avut trei portari, Ciprian Tatarusanu, Florin Nita si Silviu Lung junior.Dintre cei trei, numai Lung evolueaza titular la ultima clasata din Turcia, in timp ce Tatarusanu si Nita sunt rezerve la Lyon si, respectiv, Sparta Praga.