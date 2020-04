Inter, indecisa in privinta lui Ionut Radu: Anuntul facut de presa din Italia

Ziare.

com

Tuttosport anunta ca sefii lui Inter iau in considerare trei variante pentru goalkeeperul roman.Prima ar fi pastrarea lui in lot ca rezerva a lui Samir Handanovic.Oficialii "nerazzurrilor" nu exclud, insa, nici varianta ca Ionut Radu sa fie din nou imprumutat.In fine, exista posibilitatea ca Inter sa-l includa pe Radu intr-o tranzactie pentru sosirea unui alt jucator.Ionut Radu se afla in prezent la Parma, sub forma de imprumut de la Inter.I.G.