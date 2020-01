Ionut Radu, refuzat de un club din Serie A: Inter i-a stabilit un termen limita pentru a-si gasi echipa

Ziare.

com

Potrivit celor de la fcinternews.it , intenationalul "tricolor" le-a fost propus celor de la Lecce, insa a fost refuzat.Oficialii gruparii din Apulia ar fi transmis ca nu au nevoie de Radu intrucat postul de portar este acoperit, iar jucatorul nascut in 1997 nu si-ar putea face loc in echipa de start.Sursa citata mai noteaza ca Inter Milano, clubul care il are sub contract pe Radu, i-a trasat acestuia un termen limita pentru a-si gasi o noua echipa.Astfel, daca pana la finalul lunii ianuarie nu va avea o solutie de transfer, el va reveni la Milano si va intra in programul lui Inter, urmand a fi al treilea goalkeeper al echipei, dupa Handanovic si Daniele Padelli.Interesul pentru Radu este unul ridicat, insa formatiile care il doresc vor sa il transfere definitiv, situatie cu care cei de la Inter nu sunt de acord.M.D.