Ionut Radu schimba echipa: Anuntul facut de impresarul sau

Conform spuselor impresarului sau, Oscar Damiani, Radu va evolua din vara pentru Inter Milano . El va pleca astfel de la Parma dupa doar jumatate de an."Multi impresari au interese si lanseaza zvonuri, dar Radu se va intoarce la Inter Milano, nu exista alta varianta. Avem incredere deplina in ce ne-a spus Inter", a spus Damiani, conform Sempre Inter Cel mai probabil, Radu va fi rezerva si la Inter Milano, unde Handanovici este titular de drept.Ionut Radu a plecat de la Genoa in iarna, nemultumit ca nu mai era titular, si a fost imprumutat la Parma.Totusi, nici aici nu a avut mai mult noroc si a prins doar doua meciuri , ambele in Cupa Italiei.C.S.