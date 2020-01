Ionut Radu si-a gasit echipa in Franta

Ziare.

com

Dezamagit ca a ajuns optiunea a doua dupa venirea lui Mattia Perin, goalkeeperul roman e aproape de un transfer in Franta, la Nice, dupa cum anunta impresarul sau."Radu si-a facut datoria, a fost cel mai bun de la Genoa, apoi societatea a facut o alegere, iar noi vom pleca", a anuntat Oscar Damiani la Radio Marte."Sunt la Nisa in acest moment, iar cei de aici nu il vor doar pentru 6 luni, ci pentru minim un an si jumatate. Radu merita o echipa care sa-l aprecieze", a adaugat acesta.Ionut Radu (22 de ani) joaca la Genoa sub forma de imprumut de la Inter.10 e locul ocupat de Nice in clasamentul din Ligue 1, cu 29 de puncte stranse in 21 de etape.I.G.